Ο Σόφιαν Άμραμπατ επέστρεψε στις προπονήσεις για την Μπέτις, αλλά παραμένει αμφίβολος για τον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός και Μπέτις μετρούν αντίστροφα για την πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στην Αθήνα (12/3, 19:45) στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League.

Οι Ισπανοί επικεντρώνονται ξανά στην Ευρώπη μετά την ήττα στη Μαδρίτη από τη Χετάφε και αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τονώσει και πάλι το ηθικό τους.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ίσκο, αλλά έχει έναν ακόμα σημαντικό παίκτη να είναι αμφίβολος για το ματς της Αθήνας.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα (9/3) αλλά η ετοιμότητα του Μαροκινού μέσου θα κριθεί εντός των επόμενων ημερών και μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση.

Το σίγουρο είναι πως πιθανότατα θα προλάβει τον επαναληπτικό της Σεβίλλης στις 19 Μαρτίου.