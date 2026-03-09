Παναθηναϊκός - Μπέτις: Σημαντική απουσία για τους Ισπανούς - Νοκ άουτ ο Ίσκο

Οnsports Team

Η Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Ίσκο, όπως ανέφερε ο Μανουέλ Πελεγκρίνι και επιβεβαιώνουν τα ισπανικά δημοσιεύματα.

Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μπέτις προετοιμάζονται για τις σημαντικές «μάχες» τους για τους «16» του Europa League.

Όπως, μάλιστα, έγινε γνωστό την Δευτέρα (9/3), ο Μανουέλ Πελεγκρίνι καταστρώνει τα πλάνα του δίχως τον Ίσκο.

Ο Ισπανός έμπειρος μεσοεπιθετικός αποτελεί τον ηγέτη της Μπέτις, όμως ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν αναμένεται να προλάβει καμία από τις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Στο ζήτημα αυτό μάλιστα αναφέρθηκε και η ισπανική εφημερίδα «AS», εξηγώντας ότι θα είναι πρόκληση για τους «βερδιμπλάνκος» να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Τριφυλλιού χωρίς τον Ίσκο.

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο ίδιος ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να ρίξει φως στο ζήτημα αυτό πριν από λίγες ημέρες. Θεωρεί ότι ο Ίσκο ενδέχεται να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα μετά τη διακοπή του Μαρτίου, κάτι που θα του αφήσει άλλες δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί στον ρυθμό των συμπαικτών του.

Ένα χρονικό περιθώριο που θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετό ώστε να επιστρέψει. Η πρώτη πρόκληση για την Μπέτις θα είναι να ξεπεραστεί χωρίς αυτόν η ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό».