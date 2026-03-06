Παναθηναϊκός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την Μπέτις – Μεγάλη η ζήτηση

Onsports Team

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» αναμένεται να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Europa League – Όλες οι λεπτομέρειες.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις στο… μισό ΟΑΚΑ, την Πέμπτη 12 Μαρτίου (19:45). Οι «πράσινοι» δεδομένα θα έχουν την συμπαράσταση του κόσμου τους, με το ενδιαφέρον που υπάρχει να είναι μεγάλο.

Τα εισιτήρια της αναμέτρησης τέθηκαν στην κυκλοφορία. Όλες οι λεπτομέρειες και οι τιμές τους, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (12/3, 19:45) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 6/3 στις 2 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 30 € 22, 23, 24, 30, 31, 32 55 € 26, 28 85€ 29 205€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION