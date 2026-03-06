Η επετειακή φανέλα που θα φορέσει ο Παναιτωλικός

Onsports Team

Η ομάδα του Αγρινίου θα φορέσει μια ξεχωριστή εμφάνιση στο ματς με την Κηφισιά για την 23η αγωνιστική, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τα 100 του χρόνια θα γιορτάσει ο Παναιτωλικός στο ματς με την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Έτσι, στην αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League, θα φορεθεί μια ξεχωριστή επετειακή φανέλα.

Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν απ’ την ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’50. Κίτρινη με δύο μπλε οριζόντιες ρίγες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σ’ αυτή την μοναδική για το Σύλλογό μας ημέρα που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 που ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ γίνεται ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ, επιλέξαμε μια ιδιαίτερη φανέλα να αγωνιστεί η ομάδα μας στην αναμέτρηση με την Κηφισιά. Την κίτρινη φανέλα με δύο μπλε οριζόντιες γραμμές στο στήθος. Στο μέρος της καρδιάς!

Αντίστοιχες φανέλες φορέθηκαν (όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες από το αρχείο του Συλλόγου μας) τη δεκαετία του ’50, στην πρώτη μεγάλη αγωνιστική διάκριση, τη συμμετοχή του Παναιτωλικού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1955. Επανήλθε το 1971, στις αρχές δηλαδή της πορείας που τον έφερε στην Α’ Εθνική για πρώτη φορά λίγο πριν συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής.

Αυτή τη φανέλα, που σχεδίασε και κατασκεύασε η errea, θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας στον αγώνα της Δευτέρας.

Είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό, από τη μπουτίκ, TITORMOS Official Store of Panetolikos.

Ως αναμνηστικό της επετείου των 100 χρόνων, κυκλοφορεί σετ που περιλαμβάνει τέσσερις φανέλες (με τα αντίστοιχα σήματα), αντίγραφα των φανελών που φόρεσε η ομάδα μας: