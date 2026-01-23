Οι διασταυρώσεις που θα έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League

Οnsports Team

Ποιες ομάδες θα αντιμετώπιζαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αν τελείωνε τώρα η League Phase μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν σπουδαία αποτελέσματα κόντρα σε Μπέτις και Φερεντσβάρος, αντίστοιχα, για την 7η αγωνιστική της League Phase, κλειδώνοντας την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League!

Αρχικά οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0 της Μπέτις στην Τούμπα και εδραιώθηκαν στην πρώτη 24αδα, έχοντας ελπίδες ακόμα και για 8άδα, αν καταφέρουν να περάσουν με νίκη από τη Λιόν και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Με τον Παναθηναϊκό να παίρνει σειρά λίγες ώρες αργότερα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με την ισοπαλία με 1-1 στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος πήρε την πρόκριση για τα playoffs και θα συνεχίσει στον θεσμό.

Για να γίνει κατανοητό, στα ενδιάμεσα νοκ άουτ -πριν τη φάση των 16- θα αναμετρηθούν οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η ές την 24η θέση. Συγκεκριμένα, μετά από κλήρωση θα καθοριστούν τα ακριβή ζευγάρια, ωστόσο είναι γνωστό πως 9ος και 10ος θα αντιμετωπίσουν έναν εκ του 24ου και 23ου. Ο 11ος και ο 12ος θα διασταυρωθούν με έναν εκ των 22ου και 21ου και ούτω καθεξής.

Έτσι, σε περίπτωση που έληγε τώρα η League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα κληρωνόταν με μια εκ των Λιλ ή Μπραν στον επόμενο γύρο, δυο ομάδες που είχε συναντήσει και στη φετινή League Phase του θεσμού. Ο Δικέφαλος του Βορρά μάλιστα είχε επικρατήσει της Λιλ στην Γαλλία με 4-3, ενώ είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό στα playoffs θα αντιμετώπιζε μία εκ των Στουτγάρδη ή Θέλτα, με το πρώτο ματς στις 19/20 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς στις 26/27 του ίδιου μήνα.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν 7 (14-3) 18

2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18

3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15

4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16

5. Μπράγκα 7 (11-5) 16

6. Ρόμα 7 (11-5) 15

7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15

8. Μπέτις 6 (11-6) 14

-------------------------------------------------

9. Πόρτο 7 (10-6) 14

10. Γκενκ 7 (9-6) 13

11. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13

12. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12

13. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12

14. Θέλτα 7 (14-10) 12

15. Μπολόνια 7 (11-7) 12

16 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11

17. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11

18. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11

19. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11

20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10

21. Λιλ 6 (10-8) 9

22. Μπραν 7 (9-10) 9

23. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9

24. Σέλτικ 7 (9-13) 8

--------------------------------------------------

25. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7

26. Φέγενορντ 7 (10-13) 6

27. Βασιλεία 6 (9-12) 6

28. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6

29. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6

30. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6

31. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4

32. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4

33. Νις 7 (7-14) 3

34. Ουτρέχτη 7 (3-11) 1

35. Μάλμε 7 (3-13) 1

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1