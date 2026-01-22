ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Της έσπασε το αήττητο και «κλείδωσε» πρόκριση

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε την Μπέτις στην πρώτη της ήττα (2-0) στην League Phase του Europa League και παράλληλα εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια στη διοργάνωση.

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια αποδείχθηκε καθοριστική και άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που ο νεαρός μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, οι «ασπρόμαυροι» απέκτησαν φαντασία και ταχύτητα, φτάνοντας στα γκολ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 67ο λεπτό και τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 86ο, από το σημείο του πέναλτι.

Το τρίποντο ανέβασε τον ΠΑΟΚ στους 12 βαθμούς και, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής, τον έφερε στην ενδέκατη θέση, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για ακόμη καλύτερο πλασάρισμα.

Το παιχνίδι στην Τούμπα ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στον έλεγχο του ρυθμού, γεγονός που εξηγεί και τη σχετική έλλειψη τελικών προσπαθειών στα πρώτα λεπτά. Τα μακρινά σουτ των Δημήτρη Πέλκα στο 20’ και Τσίμι Άβιλα στο 23’ δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τους Πάου Λόπεθ και Αντώνη Τσιφτσή, ενώ η κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα στο 25’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέλκα, ήταν πιο επικίνδυνη αλλά κατέληξε άουτ.

Στο ημίωρο ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά, αποκρούοντας σε κόρνερ το διαγώνιο σουτ του Αϊτόρ Ρουιμπάλ, ύστερα από γρήγορο συνδυασμό των φιλοξενούμενων. Η πιο κλασική ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 37’, όταν ο Τάισον και ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα συνεργάστηκαν από τα αριστερά, με τον Γιακουμάκη να «τσιμπά» την μπάλα, η οποία πέρασε παράλληλα από την εστία του Λόπεθ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, από φάουλ και αναστάτωση στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Πάμπλο Γκαρσία σούταρε, αλλά η μπάλα, μετά από κόντρα, πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Στην επανάληψη η Μπέτις μπήκε πιο δραστήρια, με το μακρινό σουτ του Νέλσον Ντεοέσα στο 52’ να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ανακάτεψε την τράπουλα ρίχνοντας στο ματς τον Κωνσταντέλια και η εικόνα του ΠΑΟΚ βελτιώθηκε αισθητά. Στο 60’ ο Γιακουμάκης δεν πρόλαβε την παράλληλη σέντρα του Ζίβκοβιτς, ενώ άστοχο ήταν και το πλασέ του Άβιλα λίγο αργότερα.

Το γκολ ήρθε στο 67’, όταν μετά από υπομονετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Μεϊτέ βρήκε τον Γιακουμάκη αριστερά και εκείνος γύρισε ιδανικά στη μικρή περιοχή για τον Ζίβκοβιτς, που έγραψε το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, κεφαλιά του Οζντόεφ κατέληξε στα δίχτυα, όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους, έχασε ευκαιρίες με Μεϊτέ, Γιακουμάκη και Τάισον, πριν ο Κωνσταντέλιας κερδίσει πέναλτι από τον Μοράντε. Ο Γιακουμάκης ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και σφραγίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Πέλκας, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης - Αλτιμίρα, Λόπεθ, Μοράντε.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (88’ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54’ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88’ Μύθου).

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62’ Ρόκα), Φορνάλς (62’ Λο Σέλσο, 68’ Πέρεζ), Ντεοέσα, Γκαρσία (68’ Μοράντε), Ρουιμπάλ (54’ Εζαλζούλι), Άβιλα.