Ζαρουρί: «Θα κάνω ότι μου πει ο προπονητής μου για να βοηθήσω την ομάδα»

Ο Ανάς Ζαρουρί εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην συνέντευξη Τύπου εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τη σέντρα του αυριανού πολύ δύσκολου και πολύ κρίσιμου παιχνιδιού με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ με τον Ανάς Ζαρουρί να είναι αποφασισμένος να παίξει όπου του ζητηθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

-Για την διέξοδο που δίνει η Ευρώπη και την χρησιμοποίησή του ως φουλ μπακ κι αν έχει προσαρμοστεί πάνω σ’ αυτό:

«Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα κάνω ότι περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω όπου μου πει ο προπονητής του».

-Για τα ατομικά λάθη των παικτών:

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου δεν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ατομικά τα πράγματα αλλά ομαδικά. Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε ομάδα...».