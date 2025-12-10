Μπένετ: Κέρδισε τον Ολυμπιακό και αναδείχθηκε MVP

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολύμπιακό στο ντέρμπι του βόλει γυναικών και η Χέιλι Μπένετ με την εξαιρετική της εμφάνιση αναδείχθηκε κορυφαία της αγωνιστικής.

Η Χέιλι Μπένετ αναδείχθηκε πολυτιμότερη της 8ης αγωνιστικής, για την Volley League γυναικών.

Η Αμερικανίδα διαγώνια ήταν από τις κορυφαίες του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι κορυφής απέναντι στον Ολυμπιακό, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα της να πάρει τη νίκη με 3-1 σετ. Η Μπένετ πέτυχε 18 πόντους με 15/38 επιθέσεις και 3 μπλοκ.

Η κορυφαία επτάδα της 8ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Haylie Lynn Bennett (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 18π. (15/39 επ., 3 μπλοκ).

Πασαδόρος: Nina Stojiljkovic (Ζ.Α.Ο.Ν.) 5π. (1/2 επ., 4 μπλοκ).

Ακραίες: Σταματία Κυπαρίσση (Α.Ε.Κ.) 17π. (13/25 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 64% υπ. - 57% άριστες), Alli Cudworth (Ηλυσιακός Α.Ο.) 15π. (11/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 48% υπ. - 33% άριστες).

Κεντρικές: Ιωάννα Καρέλια (Πανιώνιος Betsson) 7π. (3/7 επ., 4 μπλοκ), Αθηνά Δημητριάδη (Α.Ο. Θήρας) 14π. (12/18 επ., 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη (Παναθηναϊκός Α.Ο.), (λ, 41% υπ. - 18% άριστες).