Ανακοίνωσε τον Ντέιβιντ Νίκολς ο Κολοσσός

Οnsports Τeam

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα της Ρόδου.

Στην προσπάθειά της να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα αλλά και τη βαθμολογική της θέση η ομάδα του Κολοσσού προχώρησε στην απόκτηση του Ντέιβιντ Νίκολς.

Ο 29χρονος γκαρντ από την Αμερική βλέπει τον κόσμο από τα 182 εκατοστά και φέτος αγωνιζόταν στο Αζερμπαϊτζάν με τη φανέλα της Σαμπάχ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Κολοσσού:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέιβιντ Νίκολς.

Ο Ντέιβιντ Νίκολς είναι γεννημένος στις 26 Μαρτίου του 1996, στο Ιλινόι των ΗΠΑ και με ύψος 1,83μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα από το 2015 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε στο Albany Great Danes, ενώ τη σεζόν 2018/19 έπαιξε στο Florida State Seminoles.

Στην πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας αγωνίστηκε στην Κύπρο με την Ομόνοια το 2019/20. Έκτοτε αγωνίστηκε σε Σλοβενία με την Ρογκάσκα, Βέλγιο με την Ουνιόν Μον-Ενό, Γαλλία με τη Μοριέν Σαβί, Φινλανδία με την Κομπράτ, Ουγγαρία με τις Σοπρόν και Φέχερβαρ και Τουρκία στη Γιάλοβασπορ.

Φέτος, ο Νίκολς ξεκίνησε στο Αζερμπαϊτζάν με τη Σαμπάχ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 3,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ.