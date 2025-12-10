Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μάχη» με Νις για τον Ντιαλό

EPA/Rodrigo Jimenez, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Κίνηση για την απόκτηση του Αμπντού Ντιαλό που αγωνίζεται στην Αλ Ντουχαΐλ ως δανεικός από την Αλ Αραμπί, φέρεται πως ετοιμάζουν οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να «ζεσταίνει» τις μηχανές του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με νέο δημοσίευμα από τη Γαλλία να τον συνδέει με έναν ιδιαίτερα έμπειρο στόπερ. Σύμφωνα με το footmercato, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση του Αμπντού Ντιαλό, ενός ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο 29χρονος Σενεγαλέζος βρίσκεται στο στόχαστρο και της Νις, ωστόσο το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κινηθεί άμεσα, ώστε να «κλειδώσει» τη μεταγραφή πριν ανοίξει επίσημα το χειμερινό παράθυρο. Ο Ντιαλό, μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στο Κατάρ με τις Αλ Αραμπί και Αλ Ντουχαΐλ, έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ευρώπη, αναζητώντας μια ομάδα που θα του προσφέρει σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Πριν πάρει τον δρόμο για το Κατάρ, ο Ντιαλό είχε μια εντυπωσιακή πορεία σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αγωνίστηκε στη Μονακό, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάιντς, φόρεσε τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Παρί Σεν Ζερμέν και έπαιξε επίσης στη Λειψία. Η εμπειρία του από Champions League και κορυφαία πρωταθλήματα τον καθιστά μια λύση υψηλού επιπέδου για οποιονδήποτε σύλλογο.

Ο ίδιος ο Ντιαλό επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για να διατηρήσει τη θέση του στην εθνική Σενεγάλης, ενόψει της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η συμμετοχή σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να παραμείνει βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Αφρικής.