Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Έδωσε το σύνθημα ο Χέγκμο - «Πάμε για τη νίκη, όπως με τη Θέλτα»

Μία καλή ευκαιρία για την Λουντογκόρετς να πάρει βαθμούς στη «μάχη» για την πρόκριση, χαρακτήρισε τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Περ Ματίας Χέγκμο.

Ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας της Βουλγαρίας στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στάθηκε στην ετοιμότητα και την νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες του για τα παιχνίδια της Ευρώπης, ενώ υποστήριξε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με τη Θέλτα που αντιμετώπισε πρόσφατα η Λουντογκόρετς.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός προπονητής μίλησε για:

Τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Περιμένω ότι κάθε αγώνας που θα παίζουμε, το κίνητρο θα είναι σε τοπ επίπεδο. Αυτό είναι το σωστό. Φυσικά όπως σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος υπάρχει πιθανότατα βελτίωσης έτσι και στην Ευρώπη. Αύριο παίζουμε κόντρα σε μία λίγο διαφορετική ομάδα συγκριτικά με τη Θέλτα. Ελπίζω να δούμε και να συνεχίσουμε τη βελτίωση που δείχνουμε στα τελευταία παιχνίδια σε άμυνα και επίθεση».

Την ετοιμότητα της ομάδας του: «Πιστεύω πως κάθε ομάδα που έρχεται εδώ είναι καλά προετοιμασμένη. Για εμάς είναι το σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί παρότι σκοράραμε μία φορά δημιουργήσαμε πολύ. Το δείξαμε κόντρα στη Θέλτα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και στην αντεπίθεση. Θα είναι σημαντικό αυτό αύριο. Να καλύψουμε τα κενά που θα δημιουργηθούν. Είμαι χαρούμενος πως οι παίκτες βλέπουν διαφορετικά πλέον τα παιχνίδια και δείχνουν τις δυνατότητές τους. Δεν φοβούνται να κάνουν λάθη και πάντα προσπαθούν το καλύτερο. Είναι ακόμα 9 πόντοι για να παίξουμε στην Ευρώπη. Είναι καλή ευκαιρία για μας να πάρουμε πόντους αύριο. Όπως είπα και με τη Θέλτα, πάμε για τη νίκη. Έχουμε το ίδιο κίνητρο να μπούμε στο αυριανό παιχνίδι».

Τη νέα προσθήκη στο τεχνικό τιμ: «Ο Τζον ήρθε γιατί έχει γνώση και πάθος ως προπονητής φυσικής κατάστασης με εμπειρία σε τοπ ομάδες. Θα μας βοηθήσει να ασφαλίσουμε τη φυσική κατάσταση που χρειαζόμαστε. Έχει γνώση από το σύστημα των ομάδων red bull και αυτό θα βοηθήσει. Το βλέπουμε αυτό και είναι ένα challenge για τους παίκτες και το κλαμπ να παίζουμε δύο αγώνες κάθε εβδομάδα. Έχουμε ένα ακόμα άτομο στην ομάδα με τέτοια ειδικότητα που βοηθάει τους παίκτες».