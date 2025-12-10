Ομάδες

Παρτιζάν: «Δεν υπογράψαμε με νέο προπονητή - Το μυαλό όλων στο ντέρμπι με τον Ερυθρό»
Οnsports Τeam 10 Δεκεμβρίου 2025, 14:54
EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Δεν υπογράψαμε με νέο προπονητή - Το μυαλό όλων στο ντέρμπι με τον Ερυθρό»

Ανακοίνωση με την οποία βάζει τέλος στις φήμες για συμφωνία με τον Χουάν Πεναρόγια εξέδωσε η Παρτιζάν. 

Τα ΜΜΕ της Σερβίας έκαναν λόγο για συμφωνία της Παρτιζάν με τον Χουάν Πεναρόγια, μέχρι το 2027, με την ομάδα του Βελιγραδίου να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει την είδηση και παράλληλα τονίζει πως άπαντες στην ομάδα έχουν το μυαλό τους στην πολύ σημαντική αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. 

Αναλυτικά:

«Όλες οι σκέψεις επικεντρώνονται στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα

Η Παρτιζάν δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με νέο προπονητή και, μέσω αυτής της δήλωσης, καλεί τα ΜΜΕ να μην διαδίδουν τις τρέχουσες φήμες. Ο σύλλογος λειτουργεί σταθερά, με πλήρη υποστήριξη προς το τρέχον προπονητικό επιτελείο κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για το επερχόμενο ντέρμπι.

Όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα έχουν εξαντληθεί, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και, ως εκ τούτου, πιστεύεται ακράδαντα ότι αυτή την Παρασκευή το Βελιγράδι θα είναι για άλλη μια φορά η πρωτεύουσα του μπάσκετ στην Ευρώπη».

 


