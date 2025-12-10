Παρτιζάν: «Δεν υπογράψαμε με νέο προπονητή - Το μυαλό όλων στο ντέρμπι με τον Ερυθρό»

Οnsports Τeam

Ανακοίνωση με την οποία βάζει τέλος στις φήμες για συμφωνία με τον Χουάν Πεναρόγια εξέδωσε η Παρτιζάν.

Τα ΜΜΕ της Σερβίας έκαναν λόγο για συμφωνία της Παρτιζάν με τον Χουάν Πεναρόγια, μέχρι το 2027, με την ομάδα του Βελιγραδίου να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει την είδηση και παράλληλα τονίζει πως άπαντες στην ομάδα έχουν το μυαλό τους στην πολύ σημαντική αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά:

«Όλες οι σκέψεις επικεντρώνονται στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα

Δύο ημέρες πριν το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, όλες οι σκέψεις στην Παρτιζάν επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα.