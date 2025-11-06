Ομάδες

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Κατάμεστη η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 16:18
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Κατάμεστη η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε (6/11, 22:00) την Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα και μετά τον θρίαμβο στη Γαλλία επί της Λιλ θέλει μια ακόμα νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς του Europa League. 

Σε αυτή την προσπάθεια η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει μαζί της μια «καυτή» Τούμπα.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, ανακοινώνοντας sold out για το πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.



