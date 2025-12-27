Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Α1 Μπάσκετ Γυναικών: Εισιτήρια τέλος για το ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
EUROKINISSI
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 11:32
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Παναθηναϊκός

Α1 Μπάσκετ Γυναικών: Εισιτήρια τέλος για το ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός

Ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν στο μπάσκετ γυναικών βρίσκεται προ των πυλών, με τον αήττητο Παναθηναϊκό και τον Αθηναϊκό να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο μεγάλο αυτό ματς με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη, η οποία θα του δώσει πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς, ενώ παράλληλα θα κάνει το 2-0, καθώς οι νίκες μεταφέρονται στη συγκεκριμένη φάση. Υπενθυμίζεται πως ο τίτλος κρίνεται στις τέσσερις νίκες, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο παιχνίδι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια της σειράς.

Απέναντί του θα βρει έναν εξαιρετικά ισχυρό και φιλόδοξο Αθηναϊκό. Η ομάδα του Νίκου Χαρδαλιά, με επτά ξένες στο ρόστερ της και συνολικά 17 παίκτριες, έχει δημιουργήσει ένα βαθύ και άκρως ανταγωνιστικό σύνολο. Από την αρχή της σεζόν θεωρείται μεγάλο φαβορί εντός συνόρων, ενώ οι εμφανίσεις της δείχνουν πως έχει όλα τα εφόδια για να κυνηγήσει και μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Η αναμέτρηση αυτή φέρνει αντιμέτωπες τις δύο καλύτερες ομάδες της φετινής χρονιάς και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο, κάτι που αποτυπώθηκε και στην άμεση εξάντληση των εισιτηρίων, με την πλατφόρμα πώλησης να ανακοινώνει ήδη sold out.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Τα στοιχεία των παικτών που θέλει ο Νίκολιτς - Έντονη κινητικότητα
5 λεπτά πριν Μεταγραφές, ΑΕΚ: Τα στοιχεία των παικτών που θέλει ο Νίκολιτς - Έντονη κινητικότητα
EUROLEAGUE
Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»
39 λεπτά πριν Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»
ΣΠΟΡ
Μιχάλης Ζαμπίδης: «Βόμβα» από Iron Mike! Επιστροφή 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του
1 ώρα πριν Μιχάλης Ζαμπίδης: «Βόμβα» από Iron Mike! Επιστροφή 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Οριστικό για Λιβάκοβιτς - Τι ισχύει με το «πράσινο» ενδιαφέρον
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Οριστικό για Λιβάκοβιτς - Τι ισχύει με το «πράσινο» ενδιαφέρον
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved