Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12) - Με ΑΕΚ-Άρης, δράση στη GBL και ματς σε Αγγλία, Ιταλία

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Greek Basketball League, καθώς το Σάββατο (27/12) θα διεξαχθεί η πρώτη μέρα της 12ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης στα Άνω Λιόσια. Πρώτο τζάμπολ στις 16:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League με τη διεξαγωγή της Boxing Day και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova, ενώ απ’ αυτά της Cosmote TV θα μεταδοθούν τα ματς για την Serie A.

