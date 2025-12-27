Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12) - Με ΑΕΚ-Άρης, δράση στη GBL και ματς σε Αγγλία, Ιταλία
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/12).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Greek Basketball League, καθώς το Σάββατο (27/12) θα διεξαχθεί η πρώτη μέρα της 12ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης στα Άνω Λιόσια. Πρώτο τζάμπολ στις 16:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League με τη διεξαγωγή της Boxing Day και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova, ενώ απ’ αυτά της Cosmote TV θα μεταδοθούν τα ματς για την Serie A.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League 2025-26
- 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 18η αγωνιστική
- 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A 2025-26
- 14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26
- 14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς William Hill Scottish Premiership 2025-26
- 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A 2025-26
- 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A 2025-26
- 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός - Μύκονος Betsson Stoiximan GBL
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - Άρης Betsson Stoiximan GBL
- 16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ - Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League 2025-26
- 17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League 2025/26
- 17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League 2025/26
- 17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League 2025/26
- 17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League 2025/26
- 17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League 2025/26
- 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26
- 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL
- 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε9 Μπάσκετ
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga 2025-26
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A 2025-26
- 19:30 Novasports Premier League Τσέλσι - Άστον Βίλα Premier League 2025/26
- 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ - Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν - Νταντί Γιουνάιτεντ William Hill Scottish Premiership 2025-26
- 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A 2025-26
- 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
- 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal Betclic 2025-26
- 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σακραμέντο Κινγκς - Ντάλας Μάβερικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια