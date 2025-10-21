Ομάδες

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Πελίστρι και Σάντσες για Φέγενορντ
Onsports Team 21 Οκτωβρίου 2025, 13:40
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Πελίστρι και Σάντσες για Φέγενορντ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Φέγενορντ, με τον Χρήστο Κόντη έχει ξανά σημαντικά προβλήματα. 

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Τρίτη (21/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Europa League κόντρα στη Φέγενορντ (23/10, 19:45).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Άρη έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος όμως δεν προλαβαίνει να μπει στην αποστολή που θα βρεθεί στο Ρότερνταμ, ενώ ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Φακούντο Πελίστρι που τίθεται οριστικά νοκ άουτ.

Φυσικά, δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντη και οι Ντέσερς και Μπόκος, που συνεχίζουν την θεραπεία τους.


