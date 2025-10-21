Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Μπενίτεθ και κάθεται στον πάγκο του «τριφυλλιού»

Οnsports Τeam

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο Ισπανός τεχνικός και γίνεται προσπάθεια να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Σε διαδικασία… αλλαγής σελίδας βρίσκεται, για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» μετά τα όσα έγιναν και την νέα χαμένη ευκαιρία με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία του για το ματς της Πέμπτης με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να είναι το τελευταίο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Και αυτό γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας την Πέμπτη (το αργότερο την Παρασκευή) και να πιάσει άμεσα δουλειά, μαζί με 4 συνεργάτες του.

Στόχος όλων στην ομάδα του «τριφυλλιού» είναι ο Ισπανός τεχνικός να ντεμπουτάρει στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον αγώνα πρωταθλήματος την προσεχή Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο.

Η απόφαση αυτή έχει δύο όψεις. Από τη μία ο Μπενίτεθ θα κληθεί να καθοδηγήσει μια ομάδα που δεν θα την έχει προπονήσει ουσιαστικά, μιας και οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν από την Ολλανδία την Παρασκευή και το Σάββατο θα κάνουν τη μοναδική τους προπόνηση για τον αγώνα με τους Αρκάδες, αλλά από την άλλη η άμεση παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας θα δώσει ψυχολογία και… αέρα σε κόσμο και ομάδα, ενώ και ο Ισπανός τεχνικός θα πάρει άμεσα… γεύση από Παναθηναϊκό.

Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, με την άφιξη του πολύπειρου τεχνικού στη χώρα μας, καθώς πλέον υπενθυμίζουμε πως το μόνο που απομένει για την οριστική επισφράγιση της συμφωνίας των δύο πλευρών είναι η ανακοίνωση.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διεργασίες για την εύρεση του αντικαταστάτη του Γιάννη Παπαδημητρίου, με τον Τίτο Μπλάνκο να είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ενώ γίνεται και έρευνα για την αναβάθμιση του τμήματος scouting.

Το μυαλό στη Φέγενορντ και στις επιστροφές

Την ίδια ώρα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, άπαντες στο Κορωπί έχουν στρέψει πλήρως την προσοχή τους στον πολύ κρίσιμο και δύσκολο αγώνα με την Φέγενορντ, την Πέμπτη το βράδυ στην Ολλανδία. Η Φέγενορντ μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά στην Ευρώπη, αλλά προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 7-0 επί της Χέρακλες στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και θέλει διακαώς τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά του, ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία για την σημαντική αυτή αναμέτρηση με τον Χρήστο Κόντη να περιμένει να δει την κατάσταση των Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες για να ξέρει αν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των δύο αυτών παικτών.