Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα αιτήματα για εισιτήρια στο ματς με τη Μάλμε
Οnsports Τeam 17 Οκτωβρίου 2025, 14:27
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα αιτήματα για εισιτήρια στο ματς με τη Μάλμε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της αναφορικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση εισιτηρίου στον αγώνα με τη Μάλμε. 

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάλμε. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα στην ΠΑΕ, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, αφού η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή.

Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ενώ η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 22 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Μάλμε – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο info@paotickets.gr.
 

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από την Παρασκευή 17/10 έως και την Παρασκευή 31/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 22€».



