Αταμάν: «Έδειξε την ποιότητά του ο Χολμς, σημαντικό να κερδίζουμε»

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, αλλά και στην εκπληκτική βραδιά του Ρισόν Χολμς.

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την επικράτηση επί της Βιλερμπάν, στάθηκε σε δύο τομείς: Στη σημασία της νίκης του Παναθηναϊκού AKTOR σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, αλλά και στο γεγονός πως ο Ρισόν Χολμς εμφάνισε την ποιότητά του.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Το θετικό είναι ότι ο Χολμς έδειξε την ποιότητά του και βρήκε περισσότερη αυτοπεποίθηση και μόνος του, αλλά και από τους συμπαίκτες του.

Κάποιες φορές παίξαμε καλά, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι και κάναμε κάποια λάθη αμυντικά απέναντι στον Ντε Κολό που σκόραρε τρίποντα και βολές. Στο τέλος όμως βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κάποιες περιόδους παίζουμε καλά, κάποιες άλλες όχι τόσο, αλλά σε αυτή τη διαβολοβδομάδα το σημαντικό είναι να βρίσκουμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια».