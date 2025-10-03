Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase και τις ήττες των δύο ελληνικών ομάδων – Επτά κλαμπ συνεχίζουν με το απόλυτο.
Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η οποία ήταν άσχημη για τα ελληνικά χρώματα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στη βαθμολογία σημαντικά. Οι «πράσινοι» είναι πλέον 12οι (από πρώτοι) ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν βρεθεί 28οι.
Μεγάλη νίκη πήρε η Λιλ στη Ρώμη επί της Ρόμα, αλλά και η Μπράγκα στην έδρα της Σέλτικ. Η Γιουνγκ Μπόις που είχε δεχτεί τέσσερα γκολ απ’ τον Παναθηναϊκό, νίκησε 2-0 στη Ρουμανία την Στεάουα. Η Άστον Βίλα έκανε «διπλό» στην έδρα της Φέγενορντ.
Europa League – League Phase – 2η αγωνιστική
Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία) 0-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία) 2-1
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία) 3-0
Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-2
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία) 0-2
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-2
Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-1
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 1-2
Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-0
Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-1
Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-2
Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-3
Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία) 2-3
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1
Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1
Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6
Μίντιλαντ 6
Άστον Βίλα 6
Μπράγκα 6
Λιόν 6
Λιλ 6
Πόρτο 6
Βικτόρια Πλζεν 4
-------------------
Μπέτις 4
Φράιμπουργκ 4
Φερεντσβάρος 4
Παναθηναϊκός 3
Θέλτα 3
Βασιλεία 3
Ρόμα 3
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3
-------------------
Μπραν 3
Γκενκ 3
Γιουνγκ Μπόις 3
Φενερμπαχτσέ 3
Λουντογκόρετς 3
Στουρμ Γκρατς 3
Στουτγκάρδη 3
Στεάουα Βουκ. 3
-------------------
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Ερυθρός Αστέρας 1
Μπολόνια 1
ΠΑΟΚ 1
Σέλτικ 1
Μακάμπι Τελ Αβιβ 1
Νις 0
Ρέιντζερς 0
Ουτρέχτη 0
Σάλτσμπουργκ 0
Φέγενορντ 0
Μάλμε 0