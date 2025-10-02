Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ιγκλς
Onsports Team 02 Οκτωβρίου 2025, 19:25
EUROPA LEAGUE

LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ιγκλς

Δείτε την εξέλιξη του σημαντικού παιχνιδιού για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League που διεξάγεται στο… εργοτάξιο του ΟΑΚΑ.

Το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς θέλουν να δώσουν συνέχεια στην καλή τους ευρωπαϊκή παρουσία. Σε ένα ματς που κάθε άλλο παρά εύκολο είναι.

Η αντίπαλος του «τριφυλλιού» στη 2η αγωνιστική, όσο κι αν δεν έχει εμπορικό όνομα, προέρχεται από το ολλανδικό πρωτάθλημα. Μάλιστα κατέκτησε το κύπελλο της χώρας την περασμένη σεζόν. Της αρέσει να έχει κατοχή της μπάλας και να επιτίθεται.

Στην πρεμιέρα οι Ολλανδοί ηττήθηκαν στην έδρα τους 1-0 από τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Σε ματς που μάλλον ήταν… μαγική εικόνα.

Ο Χρήστος Κόντης έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Εκτός είναι ο Φακούντο Πελίστρι και ο Σίριλ Ντέσερς, αφήνοντας με μοναδική λύση στην επίθεση τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Το ματς διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από το 50% της χωρητικότητάς του. Η μία πλευρά θα μείνει κλειστή, λόγω των έργων που έχουν ξεκινήσει στο Στάδιο.

Δείτε την εξέλιξη του σημαντικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League:

Newsbomb.gr

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1566: Η νέα γραμμή που αλλάζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
31 λεπτά πριν 1566: Η νέα γραμμή που αλλάζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
CONFERENCE LEAGUE
Τσέλιε – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League
39 λεπτά πριν Τσέλιε – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League
ΣΠΟΡ
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Κατέκτησαν το Super Cup του πόλο οι «ερυθρόλευκες»
1 ώρα πριν Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14: Κατέκτησαν το Super Cup του πόλο οι «ερυθρόλευκες»
EUROPA LEAGUE
LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ιγκλς
2 ώρες πριν LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ιγκλς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved