LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ιγκλς

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη του σημαντικού παιχνιδιού για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League που διεξάγεται στο… εργοτάξιο του ΟΑΚΑ.

Το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς θέλουν να δώσουν συνέχεια στην καλή τους ευρωπαϊκή παρουσία. Σε ένα ματς που κάθε άλλο παρά εύκολο είναι.

Η αντίπαλος του «τριφυλλιού» στη 2η αγωνιστική, όσο κι αν δεν έχει εμπορικό όνομα, προέρχεται από το ολλανδικό πρωτάθλημα. Μάλιστα κατέκτησε το κύπελλο της χώρας την περασμένη σεζόν. Της αρέσει να έχει κατοχή της μπάλας και να επιτίθεται.

Στην πρεμιέρα οι Ολλανδοί ηττήθηκαν στην έδρα τους 1-0 από τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Σε ματς που μάλλον ήταν… μαγική εικόνα.

Ο Χρήστος Κόντης έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Εκτός είναι ο Φακούντο Πελίστρι και ο Σίριλ Ντέσερς, αφήνοντας με μοναδική λύση στην επίθεση τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Το ματς διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από το 50% της χωρητικότητάς του. Η μία πλευρά θα μείνει κλειστή, λόγω των έργων που έχουν ξεκινήσει στο Στάδιο.

