Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους για το ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ.

Η ώρα για τη σέντερα του πολύ σημαντικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Γκόου Αχέντ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League πλησιάζει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέωσε ανακοίνωσε με οδηγίες για όσους φίλους της ομάδας βρεθούν στο γήπεδο, στο οποίο υπενθυμίζουμε πως πραγματοποιούνται έργα ανακατασκευής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Go Ahead Eagles. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: