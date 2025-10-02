Ομάδες

Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους για το ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Οnsports Τeam 02 Οκτωβρίου 2025, 15:03
EUROPA LEAGUE

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ.

Η ώρα για τη σέντερα του πολύ σημαντικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Γκόου Αχέντ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League πλησιάζει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέωσε ανακοίνωσε με οδηγίες για όσους φίλους της ομάδας βρεθούν στο γήπεδο, στο οποίο υπενθυμίζουμε πως πραγματοποιούνται έργα ανακατασκευής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Go Ahead Eagles. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

 
  • Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:45. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.
  • Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.
  • Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

  • Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:

    • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20 κατά τα διαστήματα 16:45 – 18:00 και 18:45-έως την έναρξη του αγώνα. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
    • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών  1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.
    • Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.

    O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».



