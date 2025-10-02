Παναθηναϊκός: Επίσκεψη Αλαφούζου στο Κορωπί

Οnsports Τeam

Ο ιδιοκτήτης του "τριφυλλιού" βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και είχε τετ α τετ με Κόντη και Παπαδημητρίου.

Στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί βρέθηκε χθες το πρωί ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.

Ο Γιάννης Αλαφούζος παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση των Πρασίνων πριν την αποψινή μάχη με την ολλανδική ομάδα, όπου θα ψάξουν το 2/2 στη League Phase του Europa League.

Εν συνεχέια είχε τετ α τετ τόσο με τον Χρήστο Κόντη όσο και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου με τους τρις άντρες να συζητάνε τις τελευταίες εξελίξεις στο σωτερικό της ομάδας, αλλά και τις κινήσεις που αναμένονται να γίνουν τις επόμενες ημέρες.