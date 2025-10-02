Παναθηναϊκός: Το πλάνο της νίκης που θα… εκτινάξει ομάδα και προπονητή

Οnsports Τeam

Ο Χρήστος Κόντης βάζει τις τελευταίες πινελιές στο αγωνιστικό του πλάνο για την αποψινή αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, σε ένα ματς που η νίκη θα «φτιάξει» ακόμα περισσότερο ομάδα, κόσμο και τον ίδιο τον Έλληνα τεχνικό.

Από την ημέρα που η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια και ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την πολύ δύσκολη αποστολή να πάρει στα χέρια του τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας του «τριφυλλιού» πολλά έχουν αλλάξει.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Έλληνας προπονητής φάνηκε πως κάτι έχει αρχίσει να… στρώνει στην ομάδα. Από το εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό που οι «πράσινοι» έχασαν μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο» ήταν ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε ένα πιο ασφαλές μονοπάτι.

Ακολούθησε η εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, το μεγάλο «διπλό» με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και τώρα οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το νικηφόρο σερί τους και να φτιάξουν ακόμα περισσότερο τη ψυχολογία τους.

Το σημαντικό που έχει πετύχει ο Χρήστος Κόντης μέχρι στιγμής είναι πως έχει καταφέρει να «κερδίσει» τους παίκτες του. Τους έχει κάνει να νιώθουν όλοι σημαντικοί και αυτό φαίνεται πως κάθε βράδυ έχει και άλλον… πρωταγωνιστή. Από τον Ζαρουρί στην Ελβετία, μέχρι τον Ρενάτο και τον Γερεμέγεφ στο Αγρίνιο.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Έλληνας προπονητής θα επιχειρήσει να φρεσκάρει την ενδεκάδα της ομάδας του, έτσι ώστε να έχει φρέσκα και ξεκούραστα πόδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θέση στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού διεκδικούν οι τους Κώτσιρα, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σάντσες, Σιώπη και Ζαρουρί, με τον Σφιντέρσκι να θεωρείται σίγουρος, μιας και θα είναι απών και απόψε ο Σίριλ Ντέσερς που είναι τραυματίας.

Τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, με Γκόου Αχέντ και Ατρόμητο, πριν από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων είναι ματς που θα δείξουν για τα καλά προς τα που οδεύουν οι «πράσινοι». Πιθανές νίκες και στις δύο αναμετρήσεις φτιάχνουν για τα καλά την ψυχολογία στο Κορωπί, ενώ δίνουν ακόμα περισσότερους πόντους στον Χρήστο Κόντη ο οποίος θα συνεχίσει να κάνει με πιο εύκολο τρόπο την εξαιρετική δουλειά που κάνει μέχρι στιγμής.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Ντέιλ, Νάουμερ, Κράμερ, Μέλενστεν, Λίνχορστ, Γκούντμιν, Ααρέι, Μπρέουμ, Εντβάρνταεν.