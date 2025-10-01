Ομάδες

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 20:13
EUROPA LEAGUE

Ο Νιγηριανός επιθετικός δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και έτσι δε θα βοηθήσει απέναντι στους Ολλανδούς.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο ματς με την Γκόου Αχεντ Ινγκς. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Πέμπτη (2/10) την κυπελλούχο Ολλανδίας για τη 2η αγωνιστική του Europa League.

Στην κρίσιμη αναμέτρηση, ο Χρήστος Κόντης θα έχει μόλις έναν διαθέσιμο επιθετικό. Ο Σίριλ Ντέσερς δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Θυμίζουμε πως στη λίστα δεν έχουν δηλωθεί οι Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ, οπότε μοναδική διαθέσιμη λύση για την επίθεση είναι ο Σφιντέρσκι. Εκτός έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος έκανε κι αυτός θεραπεία και ατομικό.

Αντίθετα, στις προπονήσεις επέστρεψε ο Ντραγκόφσκι και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

 



