Παναθηναϊκός: Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα στο Αγρίνιο και το... τελείωμα του Κόντη

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με τα... χίλια ζόρια από το Αγρίνιο, με τον Γερεμέγεφ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και τους Μπακασέτα και Κόντη να δείχνουν τον δρόμο με τις ομιλίες τους.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όλα όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες, στο οποίο ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του πάγκου και φυσικά το ξέσπασμα στο νικητήριο γκολ. Τις εντυπώσεις όμως κέρδισε και ο Τάσος Μπακασέτας, με την ομιλία του πριν την έναρξη.

«Παιδιά, δεν δέχομαι με την ομάδα που έχουμε και τους παίκτες αυτούς να μην έχουμε κερδίσει σε 3 παιχνίδια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια νέα εποχή! Όλοι μαζί! Θέλω την ίδια νοοτροπία με το τελευταίο παιχνίδι και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο προπονητής τα είπε όλα, ας μείνουμε στο πλάνο. Από σήμερα θα αλλάξουν όλα, από αυτό το ματς» είπε χαρακτηριστικά ο «πράσινος» αρχηγός πριν την έναρξη του αγώνα.

«Μου αρέσει ο τρόπος που παίζετε, που πιέσατε στο τέλος, που είστε όλοι μαζί, που πανηγυρίζετε όλοι μαζί. Είχαμε μια ατυχία στην αρχή, δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά ποτέ δεν παραδίνεστε, δεν τα παρατάτε. Παίξατε το παιχνίδι σας, μείνατε στο πλάνο, κάνατε το καλύτερο. Κάποια πράγματα πρέπει να τα βελτιώσουμε, ναι, και θα το κάνουμε» είπε στο φινάλε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Κόντης, που έχρισε MVP τον Γερεμέγεφ για να ακολουθήσει η αποθέωση του Σουηδού.