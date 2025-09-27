Ομάδες

Συγκλονιστικός Μπακασέτας: «Συνδεδεμένη η ομάδα με την Ευρώπη, έχουμε μεγάλη ευθύνη»
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 20:38
EUROPA LEAGUE

Ο αρχηγός των «πράσινων» και ο Χρήστος Κόντης, έκαναν… μάθημα Παναθηναϊκής ιστορίας πριν τη σέντρα στη Βέρνη – Η παρακάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ τα αποκάλυψε όλα.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το video παρακάμερας του αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις. Κι εκεί ακούστηκαν τα συγκλονιστικά λόγια που ειπώθηκαν πριν τη σέντρα του ματς. Από τον Χρήστο Κόντη και τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο προπονητής των «πράσινων» ανέφερε: «Είμαστε Παναθηναϊκός. Μην το ξεχνάτε. Παίζουμε στην Ευρώπη», για να συνεχίσει ο Μπακασέτας:

«Αυτή η ομάδα είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη. Όλοι μας έχουμε μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη χρειάζεται δράση. Θέλω συγκέντρωση στο ματς απ’ την αρχή του. Φιλοδοξία. Επιθυμία να νικήσουμε. Είμαστε μαζί σε αυτό, επικοινωνούμε και θα νικήσουμε ότι κι αν γίνει».

Δείτε το video:



