Παναθηναϊκός: Από σήμερα τα αιτήματα για τα εισιτήρια με τη Γιουνγκ Μπόις

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως όοσι φίλοι της ομάδας θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, μπορούν από σήμερα να στέλνουν το αίτημά τους στην ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της League Phase του Europa League με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος).

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα: