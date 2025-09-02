Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η λίστα για το Europa League - Οι τέσσερις ξένοι που έμειναν εκτός
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Γνωστή έγινε το βράδυ της Τρίτης (2/9) η λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Europa League.
Σε αυτή δεν περιλαμβάνονται ο νεοαποκτηθείς Μίλος Πάντοβιτς, αλλά και οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με δύο επιθετικούς στο Europa League, με τους Ντέσερς και Σφιντέρσκι να είναι οι εκλεκτοί του Ρουί Βιτόρια.
Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού
Τερματοφύλακες
Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Κότσαρης
Αμυντικοί
Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης
Μέσοι
Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν, Μπρέγκου
Επιθετικοί
Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα
Μη γηγενείς (17)
Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα
Association trained (4)
Σιώπης, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Μπακασέτας
Club trained (2)
Κότσαρης, Μπρέγκου