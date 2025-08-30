Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!
AP Photo/Alastair Grant
Οnsports Τeam 30 Αυγούστου 2025, 07:41
EUROPA LEAGUE

Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!

Η Ρόμα θα είναι όπως όλα δείχνουν η επόμενη ομάδα του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και αναμένεται να βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Το Athletic αναφέρει ότι οι «Reds» έδωσαν άδεια στον Έλληνα αριστερό μπακ να περάσει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ιταλικής ομάδας.

Ο Τσιμίκας επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αγγλίας, σε μια ομάδα που θα αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ρόμα λαμβάνει μέρος στο Europa League κι όπως προέκυψε στην κλήρωση της League Phase θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Ο διεθνείς μπακ υποχώρησε στην ιεραρχία μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος μαζί με τον Άντι Ρόμπερτσον καλύπτουν το αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ. Με τους «Reds» κατέκτησε πέντε τίτλους, έχοντας πραγματοποιήσει 118 συμμετοχές με 18 ασίστ.

Η Ρόμα θα αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού κι πολύ πιθανό στη συμφωνία με τη Λίβερπουλ να υπάρχει κι οψιόν αγορά για το επόμενο καλοκαίρι.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!
39 λεπτά πριν Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!
BASKET LEAGUE
Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα
3 ώρες πριν Άρης: Πρόβλημα με Κουλμπόκα
BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
6 ώρες πριν Περιστέρι: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
8 ώρες πριν Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved