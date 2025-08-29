LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League

Onsports Team

Οι τρεις ελληνικές ομάδες πέτυχαν το απόλυτο την Πέμπτη (28/08) μια και κατάφεραν να πάρουν τις προκρίσεις που αναζητούσαν και θα πάρουν μέρος στις League Phase των Europa και Conference League.

Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στις 14:00 στο Μονακό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το «τριφύλλι» θα είναι στο 4ο γκρουπ.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Λίγο νωρίτερα από την κλήρωση της League Phase του Europa League θα λάβει χώρα η κλήρωση της League Phase του Conference League, έπειτα από την απόφαση της UEFA να ενώσει τις δύο κληρώσεις.

Η ΑΕΚ έκανε το «3 στα 3» στα ευρωπαϊκά προκριματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα είναι μια από τις 36 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα στη διαδικασία που θα γίνει στο Μονακό. Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός, ενώ μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τις κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League: