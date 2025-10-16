Χολμς: «Χαρούμενος που βοήθησα για τη νίκη – Αρχίζουμε να αποκτάμε “χημεία”»

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και στάθηκε στο γεγονός πως τον «τάισαν» εξαιρετικά οι γκαρντ της ομάδας.

Την μακράν καλύτερή του εμφάνιση απ’ τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό AKTOR, πραγματοποίησε ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν, αναφέρθηκε στη θέλησή του για να βοηθά την ομάδα και στη σημασία της «χημείας» που βρίσκει με τους γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Χολμς:

«Είμαι ανταγωνιστικός τύπος. Όταν δεν παίζω είμαι στο γήπεδο με τις ώρες, βλέπω video. Θέλω να ξέρω πως να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθώ την ομάδα να νικά. Είμαι χαρούμενος που το έκανα.

Οι γκαρντ έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ο Ναν, ο Σλούκας κι ο Σορτς με βρήκαν με τη μπάλα. Μαθαίνω πώς να παίζω μαζί τους, πού με θέλουν στο παρκέ και αρχίζουμε να αποκτάμε “χημεία”. Αυτοί πασάρουν, εγώ απλώς πιάνω τη μπάλα και τελειώνω τη φάση. Μου το κάνουν πιο εύκολο».