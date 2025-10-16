Ιστιοπλοΐα: Με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων οι Βαλκανικοί αγώνες της Βουλγαρίας

Οnsports Τeam

Με την εθνική ομάδα της κλάσης Οπτιμιστ θα εκπροσωπηθεί η ελληνική ιστιοπλοΐα στους Βαλκανικούς αγώνες που επιστρέφουν μετά από έξι χρόνια λόγω του Covid 19.

Διοργανώτρια χώρα είναι η Βουλγαρία στην περιοχή Νέσεμπαρ και στα Οπτιμιστ έχουν δηλώσει συμμετοχή και οι Σερβία, Ρουμανία, Σκόπια και Τουρκία.

Παραδοσιακά η χώρα μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτή την ιστορική διοργάνωση που τη φρέναρε ο κορονοϊός και πρωταρχικός στόχος των ιστιοπλόων μας είναι η καλύτερη δυνατή εμφάνιση και η κατάκτηση μεταλλίων.

Οι 10 αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στον αγώνα είναι οι εξής:

Νικόλαος Παππάς

Γεώργιος Καρναβάς

Δημήτριος Σπονδυλίδης

Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος

Ιωάννης Ζιώργας

Γεώργιος Κούντος

Ευαγγελία Χατζηϊωακειμίδη

Πηνελόπη Στράτου

Δέσποινα Βλαχάκη

Κυριακή Γεωργακοπούλου

Αρχηγός της αποστολής είναι ο ταμίας της ΕΙΟ και έφορος Αθηνών Γεώργιος Καμνής και συνοδοί ο έφορος εθνικών ομάδων Γεώργιος Παπαστεφάνου και ο τεχνικός σύμβουλος Γεώργιος Σκλαβούνος. Κοντά στους ιστιοπλόους μας θα είναι η προπονήτρια Δέσποινα Ορφανίδου, ενώ στον αγώνα θα λάβει μέρος ο διεθνής κριτής Κωνσταντίνος Πηγαδάς.

Το Βαλκανικό πρωτάθλημα ξεκινά την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή.