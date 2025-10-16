Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ιστιοπλοΐα: Με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων οι Βαλκανικοί αγώνες της Βουλγαρίας
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 02:12
ΣΠΟΡ

Ιστιοπλοΐα: Με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων οι Βαλκανικοί αγώνες της Βουλγαρίας

Με την εθνική ομάδα της κλάσης Οπτιμιστ θα εκπροσωπηθεί η ελληνική ιστιοπλοΐα στους Βαλκανικούς αγώνες που επιστρέφουν μετά από έξι χρόνια λόγω του Covid 19.

Διοργανώτρια χώρα είναι η Βουλγαρία στην περιοχή Νέσεμπαρ και στα Οπτιμιστ έχουν δηλώσει συμμετοχή και οι Σερβία, Ρουμανία, Σκόπια και Τουρκία.

Παραδοσιακά η χώρα μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτή την ιστορική διοργάνωση που τη φρέναρε ο κορονοϊός και πρωταρχικός στόχος των ιστιοπλόων μας είναι η καλύτερη δυνατή εμφάνιση και η κατάκτηση μεταλλίων.

Οι 10 αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στον αγώνα είναι οι εξής:
Νικόλαος Παππάς
Γεώργιος Καρναβάς
Δημήτριος Σπονδυλίδης
Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος
Ιωάννης Ζιώργας
Γεώργιος Κούντος
Ευαγγελία Χατζηϊωακειμίδη
Πηνελόπη Στράτου
Δέσποινα Βλαχάκη
Κυριακή Γεωργακοπούλου

Αρχηγός της αποστολής είναι ο ταμίας της ΕΙΟ και έφορος Αθηνών Γεώργιος Καμνής και συνοδοί ο έφορος εθνικών ομάδων Γεώργιος Παπαστεφάνου και ο τεχνικός σύμβουλος Γεώργιος Σκλαβούνος. Κοντά στους ιστιοπλόους μας θα είναι η προπονήτρια Δέσποινα Ορφανίδου, ενώ στον αγώνα θα λάβει μέρος ο διεθνής κριτής Κωνσταντίνος Πηγαδάς.

Το Βαλκανικό πρωτάθλημα ξεκινά την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ιστιοπλοΐα: Με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων οι Βαλκανικοί αγώνες της Βουλγαρίας
1 ώρα πριν Ιστιοπλοΐα: Με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων οι Βαλκανικοί αγώνες της Βουλγαρίας
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα
3 ώρες πριν Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα
EUROLEAGUE
Χολμς: «Χαρούμενος που βοήθησα για τη νίκη – Αρχίζουμε να αποκτάμε “χημεία”»
3 ώρες πριν Χολμς: «Χαρούμενος που βοήθησα για τη νίκη – Αρχίζουμε να αποκτάμε “χημεία”»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Ομάδα και κόσμος για την 4η σερί νίκη!
4 ώρες πριν Περιστέρι: Ομάδα και κόσμος για την 4η σερί νίκη!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved