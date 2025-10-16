Ομάδες

Η νέα γενιά του Ταεκβοντό στο... προσκήνιο!
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 07:42
ΣΠΟΡ

Η νέα γενιά του Ταεκβοντό στο... προσκήνιο!

Το μέλλον του ελληνικού Ταεκβοντό είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει.

Από την Πέμπτη έως την Κυριακή θα διεξαχθεί στην Χαλκίδα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων - Κορασίδων και Παμπαίδων Παγκορασίδων, καθώς και το διασυλλογικό πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων. 

Η συμμετοχή είναι πραγματικά... μεγάλη, καθώς θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1200 αθλητές και αθλήτριες και αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. 

Οι αγώνες αρχίζουν κάθε μέρα στις 9:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα Πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της ομοσπονδίας στο Youtube.



