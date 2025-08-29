Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Ιωαννίδη - «Υπήρχε συγκίνηση, εις το επανιδείν επειδή το πιστεύω»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση, έπειτα από το 0-0 στην Τουρκία με τη Σαμσουνσπόρ, σε συνδυασμό με τη νίκη του με 2-1 στο ΟΑΚΑ και θα βρεθεί στη League Phase του Europa League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, όπου ρωτήθηκε για το πως ένιωσε για το - πιθανότατα - τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Παράλληλα μίλησε για τη συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ άφησε... μήνυμα επιστροφής στον Παναθηναϊκό.

Όλες οι δηλώσεις του Φώτη Ιωαννίδη:

“Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους, ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο παιχνίδια. Με έναν πραγματικά πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά πιεστική, όμως καταφέραμε να περάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για εμάς και για το σύλλογο. Είχαμε και ευκαιρίες να σκοράρουμε όμως τελικά δε τα καταφέραμε, αλλά θα γίνει και αυτό στο μέλλον“.

Σχετικά με το πως έζησε το ματς, που μπορεί να ήταν το τελευταίο του με τον Παναθηναϊκό: “Θα σας πω. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι γινότανε, είσαι και στο τηλέφωνο όλη την ώρα. Την ώρα που ήμουν στο λεωφορείο και συνειδητοποίησα λίγο τι γίνεται, εντάξει, υπήρχε μία συγκίνηση μέσα μου και αντιλαμβανόμουν τι γίνεται σιγά σιγά και ίσως ήταν από τα παιχνίδια που είχα λίγο παραπάνω άγχος απ’ ότι συνήθως. Ήθελα να δώσω το 100% να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, όχι ότι δε το κάνω πάντα, αλλά κατάλαβα ότι ίσως είναι η τελευταία φορά αυτή την περίοδο”.

Σχετικά με το αν θα διάλεγε να σκοράρει και να μην περάσει η ομάδα, ή να μη σκοράρει και να γίνει ότι έγινε: “Τι, να σκοράρω και να μην περάσουμε; Όχι δε γίνεται αυτό. Να μην έπαιζα και καθόλου. Δηλαδή έπρεπε να περάσει η ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό. Τον σύλλογό μας αγαπάμε όλοι, αυτό θέλουμε. Νομίζω ισχύει σε όλα τα παιδιά και αυτό είναι σωστό. Αν μπορούσα να έχω κάνει το ιδανικό, που θα μπορούσα. Έπρεπε να έχω κάνει ένα ακόμα βήμα. Ένα βήμα. Ήθελα να τα κάνω όλα γρήγορα, αλλά δυστυχώς δεν σκόραρα, αλλά περάσαμε”.

Είναι αυτό το τελευταίο παιχνίδι, είναι οριστικό; “Υπάρχει προφορική συμφωνία και έχουν μείνει τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί κάτι, όπως σε κάθε μεταγραφή. Αυτό γνωρίζω κι εγώ από την πλευρά μου οπότε θα ενημερωθώ κι εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή.

Στο τι θα ήθελε να πει στους συμπαίκτες του, στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στους συνεργάτες του: “Θα πω λίγα πράγματα αν και θα τοποθετηθώ και αργότερα ξανά, όταν τα πράγματα θα είναι πιο σίγουρα. Κατ’ αρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, που με έχει βοηθήσει και με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Τους συμπαίκτες μου, όλους όσους έχουν περάσει από εδώ. Είναι ένας από τους λόγους που εγώ προσωπικά μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα και να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου, που είναι συνέχεια δίπλα μου, που είναι στην καθημερινότητά μου, Και όλα τα προπονητικά επιτελεία που έχουν περάσει από εδώ, μη μακρηγορήσω, ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι.

Μην ξεχάσω εννοείται τον κόσμο. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μου και με στήριξε. Εγώ κρατάω μόνο τα θετικά από όλο αυτό. Από όλη αυτή τη συνεργασία. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος κρατάω όλα τα θετικά και ο,τι άσχημο υπάρχει γύρω μου το απομακρύνω.

Εις το επανιδείν δεν λένε όλοι. Εις το επανιδείν, λοιπόν. Εγώ το πιστεύω».