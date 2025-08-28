Ομάδες

Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 18:58
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

Δείτε τις επιλογές του Ρουί Βιτόρια για την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σαμσουνσπόρ (28/8, 20:00, COSMOTE SPORT 3 HD) στη ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ με φόντο την είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστές τις επιλογές του για την ενδεκάδα των πράσινων.

O Πορτογάλος τεχνικός προτίμησε τον Κώτσιρα αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ στον πάγκο έμεινε και ο Πελίστρι, με τον Τζούρισιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα.

Βασικός ξεκινάει και ο Φώτης Ιωαννίδης, ίσως στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «πράσινων», μιας και υπάρχει συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Τετέ, Ιωαννίδης.



