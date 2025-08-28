Ομάδες

LIVE Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Europa League
Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 19:45
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σαμσουνσπόρ και τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται από την Τετάρτη (27/08) στην Σαμψούντα, όπου απόψε (28/8, 20:00) αντιμετωπίζουν την Σαμσουνσπόρ.

Στόχος για το «συγκρότημα» του Ρουί Βιτόρια είναι η νίκη ή τουλάχιστον η ισοπαλία, ούτως ώστε να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει… θέση στην φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, ενώ σε ενδεχόμενο ήττας με ένα γκολ διαφορά, το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι. Το απευκταίο σενάριο αποκλεισμού αφορά ήττα με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά.

Η πρώτη σέντρα στον αγώνα της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 3HD.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης:



