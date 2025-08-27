Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ
Onsports Team 27 Αυγούστου 2025, 16:08
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να υψώσουν προκλητικό πανό στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη (28/8, 20:00) από την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League, στη ρεβάνς του υπέρ του 2-1 από το ΟΑΚΑ.

Το γήπεδο της τουρκικής ομάδας αναμένεται να είναι κατάμεστο, ωστόσο το κλίμα θα ξέφευγε από το αμιγώς αθλητικό, μιας και οι οργανωμένοι της τουρκικής ομάδας είχαν ετοιμάσει ένα προκλητικό πανό που απεικόνιζε τα μπλε μάτια του Κεμάλ.

Η τουρκική αστυνομία, ωστόσο, παρενέβη και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, απαγόρευσε στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να το χρησιμοποιήσουν, στα πλαίσια των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν, μιας και η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί «υψηλής επικινδυνότητας» από την UEFA.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»
Τώρα Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά
21 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά
ΣΠΟΡ
Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής έτοιμοι να λάμψουν στη Ζυρίχη - Η ώρα και το κανάλι
50 λεπτά πριν Diamond League: Τεντόγλου και Καραλής έτοιμοι να λάμψουν στη Ζυρίχη - Η ώρα και το κανάλι
EUROPA LEAGUE
Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ
2 ώρες πριν Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved