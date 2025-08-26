Ομάδες

INTIME SPORTS
Οnsports team 26 Αυγούστου 2025, 20:42
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πριν τη ρεβάνς με Σαμσουνσπόρ για το Europa League

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, μια ημέρα πριν οι «πράσινοι» αναχωρήσουν για την Τουρκία, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League.

Σε… γούρι τείνει να εξελιχθεί η παρουσία του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ στην προπόνησης της ομάδας, πριν από κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε βρεθεί στο προπονητικό κέντρο, τόσο πριν από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, όσο και πριν από τον πρώτο αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League. Αυτό, λοιπόν, έπραξε και πριν τη ρεβάνς με την τουρκική ομάδα.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε την Τρίτη (26/08) στο Κορωπί και παρακολούθησε την προπόνηση, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παίκτες.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί την Τετάρτη (27/08) για την Τουρκία, όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.



