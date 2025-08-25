Ομάδες

Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Τζούρισιτς για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία
Onsports Team 25 Αυγούστου 2025, 22:23
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Τζούρισιτς για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ενόψει της ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ (28/8, 20:00) για τα playoffs του Europa League συνέχισε την Δευτέρα (25/8) ο Παναθηναϊκός.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε με ικανοποίηση τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και να θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των «πράσινων» για το σημαντικό ματς που θα καθορίσει σε ποια διοργάνωση θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αντίθετα, ο Τιν Γεντβάι έχει τεθεί νοκ άουτ καθώς ακολούθησε και σήμερα θεραπεία.

Αναλυτικά η ενημέρωση των «πράσινων»:

"Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό διεξήχθη τη Δευτέρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι".



