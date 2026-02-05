Ομάδες

Ολυμπιακός: Με Λουίζ και Κλέιτον η λίστα στο Champions League
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 05 Φεβρουαρίου 2026, 22:41
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή λίστα για τη συνέχιση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προκριθεί στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλές αναμετρήσεις την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με στόχο την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Την Πέμπτη (05/02) ολοκληρωνόταν η διορία που είχαν οι ομάδες να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα στην UEFA και οι Πειραιώτες προχώρησαν σε δύο αλλαγές, σε σχέση με την αρχική που είχαν δηλώσει στην εκκίνηση της σεζόν.

Συγκεκριμένα, νέα πρόσωπα στην λίστα του Ολυμπιακού είναι οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι ήρθαν αμφότεροι από την Ρίο Άβε, παίρνοντας τις θέσεις των Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τους τελευταίους να συνεχίζουν ως δανεικοί σε Πάρκα και Λιόν, αντίστοιχα.



