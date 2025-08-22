«Πρώτος στόχος της Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»

Οnsports Τeam

Το σίριαλ Ιωαννίδης συνεχίζει με την «A BOLA» να αναφέρει πως η ομάδα της Λισσαβόνας δεν έχει καταθέσει τα όπλα για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε χθες να κάνει μια μεγάλη ανατροπή και να πάρει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Europa League με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να έχουν εστιάσει πλήρως την προσοχή τους στον μεγάλο στόχο της ομάδας.

Την ίδια ώρα όμως ο Παναθηναϊκός αποτελεί και ένα από τα βασικότερα θέματα στην Πορτογαλία, μιας και η Σπόρτινγκ δε δείχνει αποφασισμένη να παρατήσει την υπόθεση απόκτησης του Φώτη Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «A BOLA» η ομάδα της Λισσαβόνας είναι έτοιμη να επιστρέψει… δριμύτερη για την απόκτηση του Έλληνα στράικερ και να κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ελληνική αποικία, μετά και την μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η πορτογαλική εφημερίδα στο φύλλο της Παρασκευής 22/8 έχει βασικό θέμα τον άσο του Παναθηναϊκού με τίτλο: «Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση» και προσθέτει ότι «ο Έλληνας επιστρέφει στο ραντάρ των “λιονταριών”, έναν χρόνο μετά».

Τι αναφέρει και η «Record»

Στον Ιωαννίδη αναφέρεται και η «Record» σε περίπτωση που φύγει ο Χάρντερ.

«Η Σπόρτινγκ έχει έτοιμο σχέδιο για να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μεταγραφής του Χάρντερ» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος που συμπληρώνει. «Ο Έλληνας του Παναθηναϊκού, πλέον 25 ετών, ήταν στόχος των «λιονταριών» την τελευταία περίοδο εκτός σεζόν, αλλά τελικά έφτασε... στον Δανό (σ.σ. Χάρντερ)».