Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/11) - Με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Οnsports Τeam

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, καθώς στις 18:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στη φάση των 16 του Hellenic Championship ATP250 της Αθήνας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Παράλληλα, στις 22:00 θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: