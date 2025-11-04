Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/11) - Με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν
ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ
Οnsports Τeam 04 Νοεμβρίου 2025, 13:09
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/11) - Με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (04/11).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, καθώς στις 18:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στη φάση των 16 του Hellenic Championship ATP250 της Αθήνας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Παράλληλα, στις 22:00 θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Φάση των 16

14:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 4η Μέρα

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

16:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 4η Μέρα

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

UEFA Youth League 2025-26

18:00

Novasports 6HD

Νόβακ Τζόκοβιτς - Αλεχάντρο Ταμπίλο

Hellenic Championship - Φάση των 16

18:00

Novasports Prime

Άνκαρα – Πανιώνιος

Eurocup

18:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 4η Μέρα

18:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι

FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

20:00

Novasports 4HD

Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας

Euroleague

20:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 4η Μέρα

20:30

Novasports Start

Μπουργκ – Κέμνιτς

Eurocup

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

21:00

Novasports Prime

Τρέντο – Λιετκαμπέλις

Eurocup

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n

Εκπομπή

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Βάσας – Ολυμπιακός

Champions League Ανδρών

22:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Post Court Show

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Τότεναμ – Κοπεγχάγη

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

UEFA Champions League 2025-26

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Τορόντο Ράπτορς - Μιλγουόκι Μπακς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


