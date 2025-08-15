Οι ώρες κι οι διαιτητές των αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ στα playoffs σε Europa και Conference

INTIME SPORTS

Οnsports team

Δείτε τις ώρες και τους διαιτητές που διευθύνουν τους αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και ΑΕΚ στο Conference League.

Σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έκανε το «3 στα 3» σε Europa League και Conference League.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ προκρίθηκαν στα playoffs και θα διεκδικήσουν την πρόκριση τους στη League Phase.

Για το Europa League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπορ. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου στις 21:00 και θα διευθύνει ο ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα. Όσο αφορά στη ρεβάνς θα γίνει στη Σαμψούντα μια εβδομάδα αργότερα (ήτοι 28 Αυγούστου) και θα ξεκινήσει στις 20:00. Διαιτητής θα είναι ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Ριέκα, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 21 Αυγούστου στην Κροατία, με ώρα έναρξης τις 21:45 και διαιτητή τον Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ. Μια εβδομάδα αργότερα (28 Αυγούστου) στις 20:30 θα γίνει η ρεβάνς της Τούμπας, στην οποία θα σφυρίξει ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες.

Για το Conference League, η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ, με το πρώτο ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 21 Αυγούστου στο Βέλγιο. Θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα διευθύνει ο Γάλλος Ζερόμ Μπιζάρ. Μια εβδομάδα αργότερα (28 Αυγούστου) θα γίνει η ρεβάνς στην «OPAP Arena», η οποία θα ξεκινήσει στις 21:00 με διαιτητή τον Νορβηγό, Ρόχιτ Σάγκι.