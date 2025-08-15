Πότε παίζουν στα playoffs Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Τα highlights από τις μεγάλες προκρίσεις

INTIME SPORTS

Δείτε τους αντιπάλους και πότε θα παίξουν στα playoffs του Europa League, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και σε εκείνα του Conference League η ΑΕΚ – Δείτε τα highlights από τις τρεις μεγάλες προκρίσεις των ελληνικών ομάδων.

Σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έκανε το «3 στα 3» σε Europa League και Conference League.

Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη! Ο Παναθηναϊκός το άξιζε με τη Ρέιντζερς και δεν τα κατάφερε. Κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ όμως, ο… Θεός της μπάλας δεν θα τον άφηνε εκτός. Το 0-0 «σφράγισε» την κανονική διάρκεια του ματς και την παράταση. Στα πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Μαντσίνι, οι «πράσινοι» πήραν την τεράστια πρόκριση με 4-3!

Τελευταίο εμπόδιο για την είσοδο στη League Phase, η Σαμσουσπόρ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς στην Τουρκία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου.

Τα 180 λεπτά δεν αρκούσαν σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ. Όμως η ψυχή και η εμπειρία του «δικέφαλου», έκανε τελικά τη διαφορά. Στην παράταση η ελληνική ομάδα βρήκε το «χρυσό» γκολ για να νικήσει 1-0 στην Αυστρία και να συνεχίσει στα play offs του Europa League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ριέκα.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 21 Αυγούστου στην Κροατία και η δεύτερη στις 28 Αυγούστου στην Τούμπα.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με τις προκρίσεις που πήραν εξασφάλισαν μίνιμουμ την παρουσία τους στη League Phase του Conference League. Εκεί, όπου θα προσπαθήσει να βρεθεί κι η ΑΕΚ, η οποία με τον Ντέρεκ Κουτέσα να κάνει τα… μαγικά του με ένα γκολ και μια ασίστ στην παράταση και τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει στο ντεμπούτο του, λύγισε 3-1 (1-1κ.α.) τον Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase θα είναι η Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Βέλγιο στις 21 Αυγούστου κι η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην «OPAP Arena», ήτοι στις 28 Αυγούστου.