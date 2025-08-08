Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 00:21
EUROPA LEAGUE

Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Γ’ προκριματικού, με τους Κύπριους να κάνουν… πάρτι και τους Ολλανδούς να είναι έτοιμοι να προκριθούν στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

Εκπληκτική ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Λέγκια Βαρσοβίας, στο πρώτο ματς του Γ’ προκριματικού στο Europa League. Η κυπριακή ομάδα επικράτησε 4-1 και ουσιαστικά είναι με το ένα πόδι στα play offs.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16' με τον Πονς, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο λεπτά μετά με τον Ενσαμέ. Στο 48' ο Αντζιέλσκι, στο 78' ο Τσακόν και στο 85' το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς, διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Η Λέγκια ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καπούτσκα.

Στην Ελβετία, η Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα επιβλήθηκε 3-1 της Σερβέτ. Θυμίζουμε πως ο αποκλεισμένος του συγκεκριμένου ζευγαριού, θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play offs του Conference League, στο απευκταίο σενάριο που οι «πράσινοι» αποκλειστούν από την Σαχτάρ.

Europa League – Γ’ προκριματικός πρώτος αγώνας

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) - Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) - Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) - Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3

 

 



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
22 λεπτά πριν Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ
2 ώρες πριν Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ
EUROPA LEAGUE
Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ
2 ώρες πριν Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved