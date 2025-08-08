Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ

Onsports Team

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Γ’ προκριματικού, με τους Κύπριους να κάνουν… πάρτι και τους Ολλανδούς να είναι έτοιμοι να προκριθούν στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

Εκπληκτική ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Λέγκια Βαρσοβίας, στο πρώτο ματς του Γ’ προκριματικού στο Europa League. Η κυπριακή ομάδα επικράτησε 4-1 και ουσιαστικά είναι με το ένα πόδι στα play offs.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16' με τον Πονς, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο λεπτά μετά με τον Ενσαμέ. Στο 48' ο Αντζιέλσκι, στο 78' ο Τσακόν και στο 85' το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς, διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Η Λέγκια ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καπούτσκα.

Στην Ελβετία, η Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα επιβλήθηκε 3-1 της Σερβέτ. Θυμίζουμε πως ο αποκλεισμένος του συγκεκριμένου ζευγαριού, θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play offs του Conference League, στο απευκταίο σενάριο που οι «πράσινοι» αποκλειστούν από την Σαχτάρ.

Europa League – Γ’ προκριματικός πρώτος αγώνας

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) - Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) - Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) - Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3