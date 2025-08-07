ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα

Onsports Team

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε στο γήπεδο και οι φίλοι της ομάδας τον αποθέωσαν με θέρμη.

Μαζί με τους δύο του γιους, Νίκο και Γιώργο, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην Τούμπα. Έφτασε μαζί με την αποστολή της ομάδας στο γήπεδο. Αφού μίλησε στους παίκτες, ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου» πήρε τη θέση του στην προεδρική σουίτα. Εκεί έγινε αντιληπτός από τον κόσμο.

Τα κεφάλια γύρισαν προς το σημείο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που εκείνη την ώρα ήταν στις εξέδρες, ξέσπασαν σε ζεστό χειροκρότημα.

Μάλιστα οι φίλαθλοι φώναξαν μαζικά σύνθημα με το όνομα του Ιβάν Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ευχαρίστησε υψώνοντας τα χέρια προς αυτούς.