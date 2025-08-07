Ομάδες

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 21:33
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε στο γήπεδο και οι φίλοι της ομάδας τον αποθέωσαν με θέρμη.

Μαζί με τους δύο του γιους, Νίκο και Γιώργο, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην Τούμπα. Έφτασε μαζί με την αποστολή της ομάδας στο γήπεδο. Αφού μίλησε στους παίκτες, ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου» πήρε τη θέση του στην προεδρική σουίτα. Εκεί έγινε αντιληπτός από τον κόσμο.

Τα κεφάλια γύρισαν προς το σημείο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που εκείνη την ώρα ήταν στις εξέδρες, ξέσπασαν σε ζεστό χειροκρότημα.

4762577.jpg

Μάλιστα οι φίλαθλοι φώναξαν μαζικά σύνθημα με το όνομα του Ιβάν Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ευχαρίστησε υψώνοντας τα χέρια προς αυτούς.

 



