LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ: Η «μάχη» του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Onsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη της προσπάθειας που θα κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ, mια πολύ δύσκολη αντίπαλο, η οποία… έδειξε τα δόντια της με την ευκολία με την οποία απέκλεισε την Μπεσίκτας στην προηγούμενη φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, δεν θα έχει τον Μπακασέτα και τον Ιωαννίδη διαθέσιμους, καθώς είναι τραυματίες, αλλά και τον Βαγιαννίδη που πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στη διάθεση του Βιτόρια βρίθσκεται πλέον ο Ζαρουρί, ο οποίος έχει λίγες προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες. Από την άλλη, από τη Σαχτάρ θα απουσιάσει ο εξαιρετικός εξτρέμ, Κέβιν.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Σαχτάρ:

Το πρόγραμμα των Ελληνικών αγώνων:

Conference League

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Cosmote Sport 2

Europa League

20:30 ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκε OPEN TV

21:00 Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Cosmote Sport 1

Ανάγκη για την 10η θέση

Τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, είναι απαραίτητα για τη «μάχη» της 10ης θέσης στο ranking της UEFA. Εκεί όπου ο αποκλεισμός του Άρη δημιούργησε πρόβλημα, καθώς η Τσεχία την οποία κυνηγάμε συνεχίζει με μια ομάδα περισσότερη.

Η χώρα μας έχει 35.912 βαθμούς, με τους Τσέχους να είναι 10οι με 39.200. Η διαφορά είναι σημαντική και προϋποθέτει συμμετοχή σε League Phases και από τις τέσσερις ομάδες της Ελλάδας που συνεχίζουν, με εξασφαλισμένη έως τώρα μόνο αυτή του Ολυμπιακού.