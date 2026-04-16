«AS»: «Χαβιέ Ριμπάλτα, ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ αποτελεί θέμα συζήτησης στην ισπανική αθλητική επικαιρότητα, λόγω της αποψινής ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο και η «AS» αποθεώνει τον Χαβιέ Ριμπάλτα για τη δουλειά που έχει παρουσιάσει στον «Δικέφαλο».

Στο επίκεντρο του ισπανικού, αθλητικού, ενδιαφέροντος βρίσκεται η ομάδα της ΑΕΚ, λόγω της αποψινής ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Cpnference League. Ένας άνθρωπος που «ενώνει» τους δύο αντιπάλους, είναι ο Καταλανός, Χαβιέ Ριμπάλτα. Η ισπανική εφημερίδα «AS» έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ και τον αποθεώνει για τα αποτελέσματά της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αρχιτέκτονα» της ομάδας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της «AS»:

"Η φόρμουλα της AEK για την επιτυχία έχει ισπανικό όνομα. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα (Μπαρτσελόνα, 1980) είναι ο αρχιτέκτονας της ομάδας που ηγείται της Super League και προσπαθεί να ανατρέψει το σκορ εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Conference League. Οι Έλληνες έχασαν με 3-0 στο Βαγιέκας, αλλά δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για πρόκριση. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα έδρας και να παλέψουν για την ανατροπή, η οποία θα ήταν πραγματικά επική.

Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τον αθλητικό τους διευθυντή, έναν οπαδό της Εσπανιόλ που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν έβλεπε τον εαυτό του ως παίκτη, παραδεχόμενος πάντα ότι ήταν «πολύ κακός» και δοκίμασε τις δυνάμεις του ως προπονητής και διευθύνων της ακαδημίας ποδοσφαίρου νέων στο σχολείο Σαν Ιγκάσι-Σαρία.

Αυτός ήταν ο δρόμος του, και απολάμβανε να παρακολουθεί αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, σε όλη την Καταλονία. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως τεχνικός γραμματέας στη Μιαπουέστα Καστελντέφελς, πρώην Φιγουέρες, στην παλιά Segunda B, επιδεικνύοντας ένα έντονο μάτι για τα ταλέντα. Ο Μάουρο Πεντερτσόλι, τότε αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, σύντομα αναγνώρισε το ταλέντο του. Του έδωσε μια υπόσχεση: αν μετακόμιζε σε άλλη ομάδα, θα έπαιρνε μαζί του τον Χαβιέρ. Κράτησε τον λόγο του και έγινε μέντορας του Ριμπάλτα.

Εργάστηκε ως σκάουτερ στην Τορίνο (2008-09) και αργότερα στην Μίλαν (2009-11) συντόνισε το δίκτυο σκάουτερ νέων. Αυτό οδήγησε στην προαγωγή του σε επικεφαλής σκάουτερ στη Νοβάρα (2011-12). Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεργάστηκε στενά με τον Πεντερτσόλι μέχρι που οι δρόμοι τους χωρίστηκαν και ο Καταλανός μετακόμισε στη Γιουβέντους (2012-17). Εκεί, έκανε όνομα μέσα από μια σειρά επιτυχημένων μεταγραφών.

Πέρα από την απόκτηση των Κεντίρα, Γιορέντε, Πίρλο, Κομάν και Άλβες, μεταξύ άλλων, με ελεύθερες μεταγραφές, έκανε μια απίστευτη επιτυχία με τον Πογκμπά, υπογράφοντάς τον δωρεάν και πουλώντας τον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 120 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο Χαβιέρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση των Μοράτα, Γιορέντε, Αρτούρο Βιδάλ και Ντιμπάλα. Το έργο του δεν πέρασε απαρατήρητο. Η «Corriere dello Sport» τον έδωσε το παρατσούκλι «μυστικός πράκτορας 007» και ο ισπανικός τύπος τον αποκάλεσε «Μόντσι της Γιούβε».

Από τη Serie A μετακόμισε στην Premier League. Από τη Γιουβέντους και τον Αλέγκρι πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Μουρίνιο (2017-18). Από εκεί, ο Καταλανός άλλαξε ρόλους και έγινε αθλητικός διευθυντής της Ζενίτ (2018-21), της Πάρμα (2020-22), της Μαρσέιγ (2022-24) και της ΑΕΚ (2024-26). Εκεί, στην Ελλάδα, ηγήθηκε της μεταμόρφωσης. Μετά τη θητεία του Ματίας Αλμέιντα στον πάγκο, επέλεξε ένα διαφορετικό προφίλ και υπέγραψε τον Νίκολιτς, τον οποίο γνώριζε ήδη, αν και δύο Ισπανοί ήταν μεταξύ των υποψηφίων: ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Βιθέντε Μορένο. Αυτός έδωσε στον Σέρβο προπονητή ταλέντο με τον Μαείν και δύναμη πυρός με τον Γιόβιτς, ο οποίος έχει αναγεννηθεί σε αυτή τη νέα εποχή. Ο τελευταίος δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω τιμωρίας εναντίον της ομάδας του Ινίγκο. Ωστόσο, ο Χαβιέρ, ο οποίος είναι δεισιδαίμων, εμπιστεύεται το κατόρθωμα του λαού του και το γεγονός ότι μια μέρα θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί στην Ισπανία."