Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Γονιού
Eurokinissi Sports
Onsports Team 16 Απριλίου 2026, 13:46
Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γονιός, μέλος της ιστορικής ομάδας του Παναθηναϊκού που έφτασε έως τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην «πράσινη» οικογένεια, με το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου να εκφράζει δημόσια τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει πως ο Γιώργος Γονιός υπήρξε ποδοσφαιριστής που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον Σύλλογο, τονίζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλειά του και στέλνοντας συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους του.

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Γονιού, ενός ποδοσφαιριστή που σύνδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές στην ιστορία του Συλλόγου μας, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του.

Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους του».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Τζέιμς Νάναλι: Πώς να είσαι χρήσιμος όταν δεν είσαι στη μέρα σου
6 λεπτά πριν Τζέιμς Νάναλι: Πώς να είσαι χρήσιμος όταν δεν είσαι στη μέρα σου
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κάνει κίνηση για Μουζακίτη - Στην Ιταλία ο μάνατζέρ του
31 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κάνει κίνηση για Μουζακίτη - Στην Ιταλία ο μάνατζέρ του
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν για Ολυμπιακό οι Κοντούρης και Τουμπά
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν για Ολυμπιακό οι Κοντούρης και Τουμπά
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Επικό promo για τη ρεβάνς με μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της ομάδας
1 ώρα πριν ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Επικό promo για τη ρεβάνς με μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της ομάδας
Όλες οι ειδήσεις
