Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Γονιού

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γονιός, μέλος της ιστορικής ομάδας του Παναθηναϊκού που έφτασε έως τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην «πράσινη» οικογένεια, με το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου να εκφράζει δημόσια τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει πως ο Γιώργος Γονιός υπήρξε ποδοσφαιριστής που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον Σύλλογο, τονίζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλειά του και στέλνοντας συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους του.

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Γονιού, ενός ποδοσφαιριστή που σύνδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές στην ιστορία του Συλλόγου μας, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του.

Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους του».